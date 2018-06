Sotia si copilul lui Rares Bogdan, atacati pe o strada din Bucuresti: Incercare de intimidare? Rapire?

Ziare.

com

Incidentul a avut loc pe o strada din Bucuresti, iar cel care i-a atacat a coborat dintr-o masina cu numere straine la volanul careia se afla o alta persoana."Cel care a atacat-o purta o sapca cu cozoroc pe cap, mai mic de inaltime, dar indesat, atletic, cu mustata si a coborat dintr-o masina cu numere straine, (Spania, Italia,???) la volanul careia se afla un alt individ", afirma Rares Bogdan.Jurnalistul spune ca barbatul a incercat sa urce in masina pe usa din dreapta fata si "a fost lovit puternic in fata de catre sotia mea care a urlat si a actionat din instinct"."Incercare de intimidare? Jaf? Rapire? Nu stiu sa va raspund acum. Vom vedea pe camerele de pe DN1 si Iancu Nicolae daca a fost urmarita sau nu?! Absolut socant. Se intampla in capitala Romaniei.", mai scrie Rares Bogdan.