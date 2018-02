Un baiat a fost injunghiat pentru ca manca seminte intr-un autobuz

Ziare.

Soferul autobuzului a blocat usile de acces si a sunat la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112, iar agresorul a fost retinut pentru 24 de ore."Suspectul in varsta de 46 de ani a fost retinut pentru 24 de ore sub acuzatiile de lovire sau alte violente, tulburarea ordinii si linistii publice si port sau folosire ilegale de obiecte periculoase.Conflictul intre cei doi ar fi pornit de la faptul ca victima scuipa coji de seminte in autobuzul respectiv, iar suspectul ar fi scos un fel de briceag, ce era atasat la setul sau de chei, si l-ar fi intepat pe tanar. Urmeaza sa vedem ce leziuni a suferit victima si, in functie de acestea, se vor dispune masurile legale", a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, Anca Vijiac.Adolescentul a fost transportat la Spitalul de Pediatrie "Sfanta Maria", din Iasi, iar starea lui este stabila.