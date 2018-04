Un barbat a fost impuscat de politisti in Prahova, dupa ce a amenintat cu un topor

Ziare.

com

Politistii au fost solicitati sa intervina in cazul unui barbat care distrugea autovehicule, insa persoana reclamata l-a amenintat pe unul dintre politisti cu toporul."Pe raza localitatii Buda, o patrula de politie a intervenit la o sesizare prin SNUAU 112, privind distrugerea unor autovehicule de catre o persoana. La fata locului, patrula de politie a identificat persoana reclamata, care avea asupra sa un topor, cu care i-a amenintat pe politisti si a incercat sa ii loveasca. Politistii au efectuat somatii legale, au tras foc de avertisment in plan vertical, dupa care l-au impuscat in abdomen", arata Politia Prahova.Barbatul are trei plagi impuscate si a fost dus la spitalul din Ploiesti. Purtatorul de cuvant al Ambulantei Prahova, George Duta,"Are trei plagi punctiforme prin impuscatura, in zona abdomenului si in zona lombara. A fost transportat la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti", a spus Duta.Barbatul a mai fost arestat si in 2014, tot pentru ultraj asupra unui politist.