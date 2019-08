Un barbat a fost injunghiat, iar agresorul a facut live pe Facebook imediat dupa atac

Ziare.

Incidentul a avut loc in cartierul iesean Nicolina, vineri seara."In jurul orei 20.50 am fost sesizati prin apelul de urgenta 112 cu privire la faptul ca un tanar ar fi fost agresat in zona Nicolina si ar fi fost injunghiat in zona abdominala si zona unui brat", a declarat Ioana Bilea, purtator de cuvant al IPJ Iasi.Victima a fost transportata de un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta Iasi la Spitalul Sfantul Spiridon cu mai multe plagi injunghiate.Politistii l-au identificat pe atacator la scurt timp. De altfel, agresorul a facut un live pe Facebook imediat dupa atac. Postarea s-a incheiat cand politistii au ajuns langa atacator."Sunt inca viu. Dar l-am taiat pe ala. Destul de rau. A venit fraierul, l-am asteptat unde a zis jumatate de ora. Si mi-a dat neveu. M-am julit putin la cot. Inca stau cu brisca in mana. Mi-a dat neveu. M-am ridicat de jos. I-am dat si eu, de acum cred ca e la spital. Ma ia politia. Moare ala. Aia e. Un fraier mai putin. (...) Uite si garda. Da, e garda. Cred ca au venit pentru mine. Trebuie sa arunc si brisca. Am aruncat-o", spune agresorul in live-ul de pe Facebook.De altfel, tanarul de 21 de ani a publicat pe contul sau mai multe video-uri in care i se adresa victimei sale, amenintand-o. Intr-un videoclip, agresorul a filmat chiar briceagul cu care si-a injunghiat victima.