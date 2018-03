Un barbat a fost injunghiat intr-o statie de autobuz din Bucuresti. Agresorul a fost prins

Ziare.

"Prin apel 112, pe raza sectorului 6, a fost sesizat un conflict intre 3 barbati, conflict initiat intr-un mijloc de transport in comun si care s-a incheiat in statie, dupa ce au coborat. La coborare, unul din cei trei, cu un obiect taietor l-a lovit peste mana pe cel cu care se certase anterior. Victima a primit ingrijiri la fata locului, ulterior fiind transportata la spital", a transmis Politia Capitalei.Principalul suspect in cazul atacului a fost prins dupa cateva ore. Acesta are 41 de ani si urmeaza sa fie audiat de politisti.