Un barbat a fost injunghiat intr-un club din Mamaia. Agresorii sunt recidivisti si au fugit din tara

Anchetatorii au solicitat arestarea preventiva in lipsa a celor doi, acestia sustragandu-se cercetarilor, procurorii avand suspiciuni ca ei ar fi plecat din tara imediat dupa comiterea faptei.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, procurorii au formulat propunere de arestare preventiva, in lipsa, pentru Vasile Neculai (fost Bancuta), zis Eminescu, 33 de ani, pentru comiterea infractiunilor de tentativa de omor, tulburarea ordinii si linistii publice si portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase si pentru Tani-Fidis Bancuta, zis Tancu, 43 de ani, pentru savarsirea infractiunilor de loviri sau alte violente, tulburarea ordinii si linistii publice si portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase.Procurorii au stabilit ca, pe data de 2 august, la ora 3:30, Silviu-Ionel Stefancu se afla in clubul Asylum din statiunea Mamaia si a fost agresat de catre Vasile Neculai."In timpul conflictului i-au fost aplicate lovituri cu obiect taietor-intepator la nivelul barbiei, zona vitala a corpului, si la nivelului pieptului, plagi taiate ce au necesitate ingrijiri medicale evaluate la 8-9 zile de ingrijiri medicale si sutura", au precizat anchetatorii.Procurorii sustin ca in acest conflict a intervenit si Tani-Fidis Bancuta, care a aplicat victimei o lovitura la nivelul gatului si ulterior a lovit-o cu o teaca de cutit in zona omoplatilor."Conflictul s-a produs in timp ce localul era plin si a indus stare de frica si panica in randul clientilor.La data de 13 august, au fost puse in executare mandate de perchezitie domiciliara in vederea identificarii de probe necesare administrarii probatoriului cauzei si depistarii inculpatilor insa acestia nu au fost gasiti, existand suspiciunea ca au plecat din tara intr-un timp foarte scurt de la savarsirea infractiunilor si incearca sustragerea de la tragerea la raspundere penala", se mai arata in comunicat.Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au precizat ca, in urma investigatiilor, barbatul agresat si concubina acestuia nu au fost amenintati cu acte de violenta sau alte forme de presiune de catre de catre cei doi barbati dupa comiterea faptei.Procurorii au precizat ca cei doi agresori au fost condamnati in trecut pentru tentativa de omor.