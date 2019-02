Un barbat si o femeie au fost atacati de un mistret intr-un oras din vestul tarii

Ziare.

com

"Politia a fost sesizata prin apel la 112 ca doua persoane, un barbat si o femeie, au fost atacate de catre un porc mistret in orasul Simleu Silvaniei. La fata locului s-au deplasat reprezentanti ai politiei, pompierilor, ambulantei", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Salaj, Maria Cristea.Cei doi raniti au fost preluati de catre ambulante si transportati la spitalul din localitate pentru investiti medicale.Potrivit acesteia, porcul mistret nu mai reprezinta un pericol, el fiind gonit in padurea de langa localitate de catre vanatori.Cele doua persoane atacate au primit vaccin antirabic, a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Zalau, Mariana Ortelecan.Cel mai grav ranita a fost o femeie de 58 de ani, care a suferit muscaturi in zona coapsei stangi, barbatul avand rani usoare. Initial, ei au fost transportati la spitalul din localitate pentru investigatii, dupa care au fost transferati la SJU din Zalau pentru vaccinul antirabic.Presedintele Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Salaj, Cristian Crisan, sustine ca mistretul a avut un comportament "destul de ciudat", cel mai probabil fiind gonit in oras de caini."Cred ca mistretul se afla la marginea padurii de unde a fost fugarit catre oras de caini. Ajuns in oras, mistretul s-a speriat de oameni, ceea ce a determinat un comportament destul de ciudat. De obicei, mistretii fug de oameni, nu ii ataca", a spus Cristian Crisan.