Tentativa de jaf cu electrosocuri la un magazin de bijuterii din centrul Capitalei

Potrivit Politiei Capitalei, el este acuzat de talharie.Politistii au fost sesizati prin apel la 112. Din primele date, a reiesit ca un barbat a intrat in magazin, a cerut sa vada o bijuterie si, cand vanzatoarea s-a intors cu spatele, a atacat-o cu un aparat cu electrosocuri."Scena a fost vazuta pe monitor de catre patron, care a intervenit. Si acesta, si femeia au reusit sa activeze butonul de panica. Patronul magazinului l-a imobilizat pe barbat, la adresa ajungand in scurt timp firma de paza si politistii Sectiei 10, care au declansat cercetarile", a precizat sursa citata.Barbatul a fost condus la Sectia 10 Politie pentru audieri.Vanzatoarea este in stare fizica buna, nu a fost ranita.