Un candidat la alegerile legislative din Pakistan a murit in urma unui atac sinucigas (Video)

"Ikramullah Gandapur a murit ca urmare a ranilor grave suferite, la un spital militar, dupa de un kamikaze s-a aruncat in aer in apripierea masinii sale, in aceasta dimineata", a declarat pentru AFP seful politiei din districtul Dera Ismail Khan, Zaheer Afridi.Faraz Mughul, asistentul candidatului la alegeri, a confirmat decesul lui Gandapur.Ikramullah Gandapur candida din partea partidului PTI, al lui Imrah Khan.Acesta este al patrulea atac din ultimele doua saptamani, legat de alegerile legislative care vor avea loc, miercuri, in Pakistan. La 11 iulie, 20 de persoane au murit intr-un atac sinucigas la Peshawar, in timpul unui miting electoral. Trei zile mai tarziu, o bomba a explodat la Bannu, in momentul in care prin zona trecea un candidat. In atac au murit patru persoane si au fost ranite aproximativ 40. Cateva ore mai tarziu, un kamikaze s-a aruncat in aer la o reuniune publica la Mastung, atac soldat cu 149 de morti.