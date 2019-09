Un lider local USR a fost agresat de un consilier PNL, in timp ce strangea semnaturi pentru Dan Barna (Video)

Ziare.

com

Presedintele filialei USR Balesti, Florin Papuc, sustine ca a fost lovit la mana, imbrancit si injurat de un consilier PNL din localitate. Acesta spune ca scandalul ar fi pornit dupa ce l-ar fi facut "repetent" pe alesul PNL."Am fost atacat de un consilier PNL, la Stolojani, in comuna Balesti, aproape de locuinta dansului. Strangeam semnaturi pentru Dan Barna si a venit la mine brusc. M-a lovit peste mana, m-a jignit, m-a amenintat, la fata nu m-a lovit, ca nu a putut, m-am aparat. Am zis ca nu ma pun cu un om de 70 de ani, ca nu facem noi scandaluri. De la ce a plecat?Eu, in nenumarate randuri am spus despre dansul ca detine functia de membru in Consiliul de Administratie, la invatamant, in Balesti, fiind repetent de doua ori in scoala generala, ca si-a angajat fata in primarie cand a venit consilier, desi dansul, cu trei ani in urma, spunea ca angajarile in Primaria Balesti se fac pe pile, pe cumetrii, tot el reclama atunci. Acum l-a deranjat. M-a prins aproape de locuinta dansului si a atacat. Mi-au cazut telefonul, ochelarii, mapa cu semnaturi, pe rand. Am sunat la 112", a declarat Florin Papuc, liderul USR Balesti.Politia a deschis o ancheta in acest caz."La data de 1 septembrie, politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu-Jiu au fost sesizati prin apelul 112 de catre un barbat de 36 de ani, din comuna Balesti, despre faptul ca, in cursul aceleiasi zile, in timp ce se afla pe raza localitatii Balesti, a avut un conflict spontan cu un barbat de 67 ani, din aceeasi localitate, care ar fi exercitat acte de violenta asupra sa, iar prin imbrancire i-ar fi trantit telefonul mobil de sol, spargandu-i ecranul. In cauza, politistii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovire sau alte violente si distrugere", a precizat Victor Tuhasu, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj.Biroul Politic Judetean Gorj al Partidului National Liberal a anuntat, luni, ca va analiza situatia de la Balesti."Toti militantii PNL Gorj trebuie sa evite astfel de situatii si sa inteleaga ca sunt candidati sau reprezentanti ai echipelor de campanie ale unor partide politice care vor incerca sa ne provoace pentru a se face vizibili. Liderul USR Balesti, implicat in acest incident, este recunoscut in comunitate ca fiind o persoana conflictuala, care a avut acest gen de comportamente si in perioadele in care a activat la alte partide politice. Partidul National Liberal, filiala Gorj, nu agreeaza astfel de comportamente, iar militantilor PNL li se recomanda sa nu raspunda provocarilor de acest gen din partea reprezentantilor contracandidatilor nostri", se precizeaza intr-un comunicat al PNL Gorj.