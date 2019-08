Un pacient de la Psihiatrie din Sapoca a ucis 4 bolnavi si a ranit alti 9

Ziare.

Atacul a avut loc sambata noapte, intre orele 3 si 4, la Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca , din judetul Buzau, informeaza Digi24."Azi noapte in jurul orei, 3-3:30, unul dintre pacientii internati in sectia Sapoca, pe sectia de acuti, intr-un episod psihotic, si-a agresat colegii de salon si pacientele dintr-un salon vecin. Cei 10 pacienti cu traumatisme au fost transportati la unitatea de primiri urgente, unde s-a mai inregistrat un deces. Barbatul este in continuare la noi in spital", a declarat Viorica Mihalescu, directorul spitalului, citata de ProTV.Agresorul este un barbat de 38 de ani, fara ocupatie, din Sageata, judetul Buzau, care venise singur la spitalul de psihiatrie si s-a internat acum cateva zile pentru probleme cu alcoolul, mai exact cu sevraj etilic.Barbatul a folosit un stativ de perfuzie ca sa atace pacientii din doua saloane. Loviturile au fost atat de puternice incat le-ar fi zdrobit capetele, potrivit News.ro.Pe 4 i-a ucis. Alti doi barbati sunt in coma, iar starea celorlalte sapte victime este ceva mai buna.Ranitii se afla la Spitalul Judetean Buzau, iar medicii vor decide azi daca este necesar ca unii sa fie transferati la Bucuresti, intrucat aici nu sunt neurochirugi si o sectie cu astfel de specializare.Toti ranitii sunt persoane de peste 60 de ani, una singura avand sub aceasta varsta.Victimele au probleme psihice, in general dementa, ceea ce le-a impiedicat sa reactioneze in momentul atacului.Criminalul a fost imobilizat de un echipaj de politie aflat din intamplare la spitalul din Sapoca, unde aducea alt pacient scandalagiu, insa nu inainte de a face atat de multe victime.Cercetarea la fata locului este coordonata de procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau.