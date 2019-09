Un politist aflat cu sotia si copilul la plimbare a fost injunghiat de un tanar care a vrut sa se razbune

Ziare.

com

Potrivit Politiei judetului Suceava, agentul de politie se afla in concediu si iesise cu sotia si copilul sa se plimbe in parcul central din municipiul Suceava.Politistul a observat un tanar care se manifesta agresiv fata de un cuplu aflat pe o banca si s-a dus sa-l indeparteze din zona, cerandu-i sa plece.Tanarul agresiv l-a urmarit ulterior pe politist, iar in apropierea unei treceri de pietoni din centrul Sucevei a venit din spate si l-a lovit in zona bratului cu un cutit."Dupa ce i-a incredintat sotiei copilul pe care-l purta intr-un ham special, politistul s-a aparat, iar agresorul a fugit, fiind prins si identificat de un echipaj de politie alertat dupa producerea incidentului", se arata intr-un comunicat al Politiei judetului Suceava.Agresorul are 29 de ani si este din comuna suceveana Fantanele.Agentul de politie, care a fost ranit usor, s-a deplasat la Spitalul Judetean din Suceava, unde a primit ingrijiri medicale.Tanarul care l-a agresat pe politist a fost retinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru infractiunea de lovire sau alte violente.Agresorul va fi prezentat in fata judecatorilor, care vor decide daca vor emite pe numele sau un mandat de arestare.