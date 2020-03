Un tanar a fost injunghiat de mai multe ori, pe strada, la Constanta

Ziare.

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", la fata locului s-a deplasat o ambulanta SMURD C de terapie intensiva, echipajul medical preluand "un barbat de aproximativ 26 de ani, cu multiple plagi in zona spatelui, care a fost transportat la spital in stare de constienta".Agresorul a reusit sa fuga, acesta fiind cautat de politisti."In cursul serii am fost sesizati prin 112 cu privire la faptul ca o persoana s-ar afla injunghiata in zona ICIL din municipiul Constanta. Se depun toate eforturile pentru identificarea autorului. (...) Se efectueaza cercetari, se audiaza persoane, se fac demersuri in vederea identificarii unor camere de supraveghere", a transmis Inspectoratul de Politie Judetean.Ulterior, aproape de miezul noptii, la scurt timp de la producerea atacului, o alta persoana a fost injunghiata intr-o alta zona din municipiul Constanta, victima fiind transportata la spital."Am fost sesizati prin 112 cu privire la faptul ca in zona Abator din municipiul Constanta s-ar afla o persoana injunghiata. Se efectueaza cercetarea la fata locului. Din primele informatii ar fi vorba despre un conflict intre rude, pe fondul consumului de alcool. Victima, in varsta de 39 de ani, a fost transportata la spital, fiind constienta", a informat IPJ.Conform sursei citate, un barbat in varsta de 34 de ani, banuit ca ar fi comis infractiunea, a fost condus la audieri.