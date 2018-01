Un tanar a fost injunghiat in Capitala, in zona statiei de metrou Politehnica

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Politiei Capitalei, joi seara, in jurul orei 19.00, prin apel 112, un tanar a sesizat ca a fost victima unei agresiuni, in timp ce se afla intr-un parculet din apropierea unei statii de metrou de pe raza Sectorului 6 - zona Politehnica, transmite News.ro.Tanarul a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale, iar politistii au demarat cercetarile.La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje care incearca sa stabileasca in ce conditii s-a produs incidentul si sa-l identifice pe agresor.