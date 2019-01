Autoritatile britanice au decis demontarea casei fostului spion rus Skripal

Ziare.

Novichok, va fi demontata, ca parte a lucrarilor de decontaminare.Consiliul local Wiltshire a instiintat vecinii lui Serghei si Iulia Skripal de lucrari, avertizandu-i privind zgomotul care va fi produs in cursul lucrarilor de decontaminare, care sunt asteptate sa dureze pana la patru luni.Detectivii considera ca Serghei Skripal si fiica sa au intrat in contact chiar in casa lor, substanta fiind depusa pe broasca de la usa de la intrare, scrieEforturile de curatare au inceput pe 5 martie 2018, insa au luat o pauza in perioada Craciunului.Viitoarea faza a operatiunii urma sa inceapa pe 7 ianuarie, conform scrisorii consiliului local.O echipa militara va demonta si inlatura acoperisurile casei si garajului pe parcursul a doua saptamani. Totul va fi izolat inainte sa fie inlaturat de la fata locului, urmand ca apoi acoperisurile sa fie inlocuite.Pe 4 martie 2018, fostul dublu agent rus Serghei Skripal si fiica sa Iulia au fost gasiti inclonstienti la Salisbury, in sudul Angliei, otraviti cu un agent neurotoxic extrem de puternic, Novichok. Ei au fost spitalizati in stare critica timp de mai multe saptamani. Londra a acuzat serviciile militare ruse de informatii GRU si a emis un mandat european de arestare pe numele a doi rusi, suspectati de comiterea atacului. Rusia a negat orice implicare.