Autoritatile din Paris inchid doua scoli, din cauza concentratiei de plumb de dupa incendiul de la Notre-Dame

Cele doua unitati de scoala primara, care aveau cursuri de vara, "au fost inchise ca masura de precautie", a precizat municipalitatea pentru AFP.Incendiul care a cuprins catedrala in data de 15 aprilie a provocat topirea mai multor sute de tone de plumb care se gaseau in structura flesei si in cea a acoperisului edificiului.Saptamana trecuta, primaria Parisului a precizat ca masuratorile realizate in unitati scolare din vecinatate nu justifica "nicio alerta".Agentia regionala de sanatate a solicitat instituirea unor noi masuri dupa ce la exterior au fost identificate niveluri superioare fata de limita de referinta - 5.000 de micrograme de plumb pe metru patrat.La scoala Saint-Benoit, aceste noi analize au pus in evidenta, in curtea scolii si nu in interiorul cladirii, ''concentratii de suprafata cu plumb superioare valorilor de referinta'', potrivit primariei.Dupa ce va fi facuta o igienizare, va trebui realizata o noua prelevare, ale carei rezultate sunt asteptate vineri.Copiii voi fi gazduiti in alte unitati cat timp cele doua scoli vor ramane inchise.Potrivit unei anchete publicate in data de 18 iulie pe site-ul de investigatii Mediapart, "niveluri de concentratie cu plumb, cateodata de zece ori mai mari decat pragul de alerta, au fost puse in evidenta in scoli din apropierea" catedralei. Articolul acuza primaria Parisului ca nu "a realizat o igienizare in profunzime a acestor locuri".