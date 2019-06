Autoritatile romane nu au raspuns GRECO daca autorizeaza sau nu publicarea rapoartelor privind Romania

Ce contine raportul GRECO

La finalul saptamanii trecute, GRECO a reexaminat nivelul de conformitate a tarii noastre, in doua noi rapoarte: un raport de urmarire a masurilor privind prevenirea coruptiei, la nivel de parlamentari, judecatori si procurori, si un altul care completeaza raportul intocmit in contextul evaluarii in procedura de urgenta a Romaniei, lansata in 2018, si care privea anumite aspecte ale legislatiei cu privire la statutul judecatorilor si procurorilor, la organizarea judiciara si la Consiliul Superior al Magistraturii, adoptata de Parlament, precum si asupra proiectelor de amendamente privind legislatia penala.Rapoartele nu pot fi insa publicate decat daca Guvernul Romaniei autorizeaza publicarea lor.a intrebat Guvernul - solicitare ramasa fara raspuns - daca a luat decizia de autorizare si daca a transmis-o organismului international.Daca Guvernul roman nu a raspuns, GRECO a raspuns solicitarii de presa."GRECO, asa cum procedeaza in cazul fiecarui raport adoptat, privind nu conteaza care stat, a cerut Romaniei sa autorizeze publicarea celor doua rapoarte adoptate in ultima plenara.Autoritatile romane nu au raspuns ca nu vor autoriza publicarea. Autoritatile romane nu au transmis GRECO nici autorizarea de a publica rapoartele.Totusi, nu e neobisnuit, dat fiind timpul putin scurs de vineri. De la plenara si pana astazi, doar Islanda a autorizat publicarea raportului care o privea, adoptat tot saptamana trecuta".Institutia aminteste ca in plenara 17 - 21 iunie, GRECO a adoptat rapoarte de evaluare in ceea ce priveste prevenirea coruptiei de la nivelul guvernelor centrale, incluzand functii executive inalte, si la nivelul fortelor de ordine in Danemarca, Spania si Slovacia. Au fost adoptate si rapoarte de conformitate - privind diverse runde de evaluare - pentru Elvetia, Danemarca, Rusia, Portugalia, Belgia, Spania, Germania, lituania, Malta, Islanda si Romania (incluzand si follow-up-ul pentru evaluarea ad hoc).Sursele consultate desi care au avut acces la rapoartele privind Romania arata ca Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, critica in termeni duri infiintarea Sectiei Speciale, catalogata drept o "anomalie", care afecteaza independenta Justitiei si care trebuie desfiintata.Desi desfiintarea sectiei Adinei Florea nu este explicit numita in recomandari, termenul folosit in raportul GRECO privind Sectia Speciala este "to abolish", potrivit unor surse europene.GRECO isi exprima astfel ingrijorarea fata de atitudinea autoritatilor romane care, in loc sa renunte la SIIJ, au ales mai degraba sa ignore recomandarile anterioare si sa intareasca sectia, inclusiv prin detasarea politistilor in cadrul ei.Mai mult, spun sursele Ziare.com, desi procedura pe Regula 34, adica evaluarea ad hoc, trebuia sa fie inchisa, monitorizarea va continua incluzand Regula 34 si in etapa a patra de evaluare, care priveste coruptia in mediul parlamentar si in sistemul judiciar.Recomandarea privind desfiintarea SIIJ nu vine intr-un limbaj diplomatic, ci unul atipic imperativ, care spune: "GRECO insista ca SIIJ trebuie desfiintata".Delegatia din Romania a fost compusa din Sorin Tanase, Anca Jurma, Oana Schmidt Haineala si Nicolae Solomon.Ne amintim ca autorizarea de a publica precedentul raport pe Justitia din Romania, in vremea mandatului lui Tudorel Toader, a fost transmisa GRECO la capatul unei intregi odisei care a durat mai bine de o luna. Abia dupa ce Ziare.com a intrebat insistent Guvernul si pe ministrul Justitiei care e stadiul publicarii raportului, Tudorel Toader a anuntat atunci ca a transmis acordul catre Grupul de State impotriva Coruptiei.La capatul unor replici ale lui Tudorel Toader, GRECO a transmis clar ca recomandarile pe care le face nu sunt optionale.