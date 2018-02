Cum vor autoritatile din Bistrita-Nasaud sa compenseze lipsa trotuarelor de pe marginea drumului

Ziare.

Decizia a fost luata pentru ca nu exista posibilitatea sa se realizeze trotuare pe marginea drumului.Prefectul judetului Bistrita-Nasaud, Ovidiu Frent, a declarat ca a discutat cu reprezentantii drumurilor nationale si a primit de la acestia acordul pentru a se amplasa limitatoarele, dupa ce va fi realizat un studiu de trafic in baza caruia vor fi stabilite zonele unde trebuie montate."Am analizat impreuna cu colegii de la drumurile nationale, de la politia rutiera si cu administratia locala situatia accidentelor, a traficului, a riscurilor si in urma accidentelor si a evenimentelor tragice petrecute pe acest tronson de drum. Proiectul inceput in 2005 a rezolvat intr-adevar modernizarea tronsonului de drum national care traverseaza judetul nostru, dar a creat multe alte probleme pentru ca nu au fost prevazute trotuare in foarte multe zone de risc.Viteza de deplasare a crescut si atunci am ajuns la concluzia ca trebuie neaparat cautate solutii cat mai rapid si pentru trotuare pentru a evita accidentele si pentru calmarea traficului, respectiv pentru construirea de denivelari fixe, in preajma trecerilor de pe pietoni. Acestea vor fi presemnalizate si vor reduce riscurile unor astfel de accidente", a spus Ovidiu Frent.Drumul National 17 a fost reabilitat incepand cu anul 2005, pretul fiind de un milion de euro pentru fiecare kilometru insa, dintr-o greseala de proiectare, drumul nu a fost prevazut cu trotuare pentru accesul pietonilor, in unele zone fiind amenajate santuri extrem de adanci, chiar si de peste 2 metri, care pun in pericol siguranta pietonilor.Cea mai periculoasa zona este pe Valea Bargaului, unde Drumul National 17 trece prin numeroase localitati, tronson de drum pe care au avut loc numeroase accidente in care au fost implicati pietoni. Cel mai grav accident a fost in 5 ianuarie 2018, soldat cu decesul a doi copii si cu ranirea altor patru, copii care se deplasau pe marginea drumului mergand la colindat."Denivelarile am insistat sa fie montate in preajma trecerilor de pietoni si cu precadere a celor care sunt pe langa scoli, pentru ca acolo sunt foarte multi copii si tineri si in general, iar copiii nu sunt foarte atenti la trafic si atunci trebuie incetinita viteza de deplasare a vehiculelor. (...) Aceste denivelari nu vor fi facute la intamplare, ele vor face obiectul unui studiu despecialitate", a mai spus prefectul Ovidiu Frent.Drumul National 17 face parte din Drumul European 58 si este calea de acces principala a zonei de nord a tarii, facand legatura dintre Republica Moldova si tarile din Europa Centrala si de Vest.