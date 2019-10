Doar una din patru companii mari si doar una din 63 de IMM-uri au directionat 20% din impozitul pe profit, respectiv, pe venit, catre cauze sociale, in 2018 (ANAF)

Ziare.

Organizatia Salvati Copiii Romania a utilizat fondurile astfel colectate pentru dotarea maternitatilor cu aparatura medicala vitala salvarii prematurilor.Statistica ANAF mai arata ca:* Din suma totala de 16.392.712.985 de lei, reprezentand valoarea impozitului pe profit in anul 2018, doar 8% au fost directionati prin prevederea 20%. In acest fel, in proportie covarsitoare, fondurile astfel rezultate au ramas in administrarea statului.* Doar 1 din 63 de intreprinderi micro, mici si mijlocii (IMM) a directionat 20% din impozitul pe venit catre cauze sociale, asa cum permite legea: dintre cei 539.709 de contribuabili impozitati pe veniturile microintreprinderilor, doar 8.564 au ales sa directioneze o parte din bani catre acte de sponsorizare, proportia fiind foarte mica. Astfel, din suma totala de 2.612.626.074 de lei, doar 0,3% au fost investiti in programe in beneficiul societatii.Desi directionarea a 20% din impozitul pe profit catre cauze sociale este la latitudinea operatorilor comerciali, multi dintre acestia nu utilizeaza acest instrument crucial pentru sprijinirea categoriilor sociale vulnerabile.In ultimii opt ani, Salvati Copiii Romania a investit peste cinci milioane de Euro in dotarea a 96 de maternitati si sectii de nou-nascuti din toate judetele tarii cu 630 de echipamente medicale, care au ajutat la supravietuirea a peste 72.000 de copii.In ceea ce priveste numarul companiilor care au ales sa sprijine programul de reducere a mortalitatii infantile derulat de Salvati Copiii Romania, dinamica este una pozitiva, tot mai multi operatori economici intelegand ca viata copiilor nascuti prematur depinde in mod direct de sprijinul lor.Astfel, in anul 2012, 125 de companii au directionat 20% din impozitul pe profit catre Organizatia Salvati Copiii Romania. In anul 2018, 190 de companii au decis sa se implice in dotarea maternitatilor si a sectiilor de neonatologie, prin sprijinirea programului Salvati Copiii. In total, 1.417.937 de lei au fost colectati anul trecut prin acest mecanism care, neutilizat, lasa banii in folosinta statului."Programul de combatere a mortalitatii infantile, pe care il derulam de opt ani, a devenit un parteneriat social solid intre medici, Salvati Copiii si companiile care au inteles ca rolul lor in salvarea prematurilor este enorm. Cu ajutorul acestor mecanisme de solidaritate sociala, am reusit sa acceleram dotarea maternitatilor si sa ducem aparatura medicala vitala exact acolo unde e nevoie urgenta.", a declarat Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv al Organizatiei Salvati Copiii Romania.Efortul Organizatiei Salvati Copiii de a sprijini maternitatile in a asigura tratament medical adecvat si imediat copiilor nascuti prematur este consistent, iar progresul este vizibil: in opt ani, rata mortalitatii infantile a scazut, dar a ramas in continuare una care plaseaza Romania pe unul din primele locuri din Uniunea Europeana. Astfel, in anul 2010, la startul programului Salvati Copiii de reducere a mortalitatii infantile, Romania inregistra o rata a mortalitatii infantile de 10,1 la mia de copii nascuti vii. Potrivit celor mai recente date procesate de INS pentru anul 2018, tara noastra a coborat pana la o rata de 6,5 la 1.000 de nou-nascuti vii.Echipamentele medicale insuficiente reprezinta o problema frecventa in Romania, conform datelor din analiza Salvati Copiii privind situatia maternitatilor din Romania - 13% dintre maternitatile de nivel I nu au niciun incubator standard pentru nou-nascutii prematuri, 56% dintre maternitatile de nivel II nu au ventilator pentru suport respirator si 14% dintre maternitatile de nivel III au o singura masa de reanimare pentru copii.Pentru ca viata unor copii care se lupta sa traiasca depinde de investitia pe care o facem in maternitati, Salvati Copiii Romania lanseaza un apel catre companiile din Romania de a directiona 20% din impozitul pe profit catre o cauza vitala: dotarea cu echipamente a maternitatilor si sectiilor de nou-nascuti din Romania. Persoanele juridice care doresc sa sprijine acest demers pot descarca contractul precompletat cu datele de identificare ale organizatiei.Trebuie mentionat faptul ca aceasta cheltuiala este deductibila, costurile pentru companii fiind zero. In cazul companiilor platitoare de impozit pe profit, suma directionata nu poate fi mai mare de cinci la mie din cifra de afaceri si nu poate depasi 20% din impozitul pe profitul datorat statului, iar in cazul IMM-urilor, suma directionata nu poate fi mai mare de 20% din impozitul pe venit. Platile trebuie facute pana la 31 decembrie 2019.