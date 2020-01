Evacuari in Filipine, din cauza vulcanului Taal

Ziare.

Un nor de cenusa de un kilometru inaltime si cateva cutremure au fost semnalele date duminica de vulcan, astfel ca specialistii de la Institutul de Seismologie din Filipine au ridicat nivelul de alerta la 3, care indica activitate magmatica ce poate duce la o eruptie periculoasa in cateva saptamani.Cel mai inalt grad de alerta este 5, cand eruptia este in desfasurare.Oamenii de stiinta au recomandat evacuarea zonei din jurul vulcanului Taal, care se afla pe o insula in mijlocul lacului cu acelasi nume, si a doua orase aflate in apropiere. Ei nu exclud formarea de valuri tsunami.Oficialii au declarat ca evacuarea a inceput.Cenusa a cazut in zonele din apropierea vulcanului, dar si in provincia Cavite, unde au fost suspendate cursurile si locuitorii au fost sfatuiti sa ramana in case.