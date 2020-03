Guvernul a schimbat modelul pentru declaratia pe propria raspundere. Trebuie tiparita sau scrisa de mana!

Ziare.

Reprezentantii grupului spun ca declaratia a fost simplificata, in privinta datelor care necesita a fi completate.Documentul poate fiin campurile predefinite, in formatul PDF, necesitand ulterior tiparirea si semnatura olografa a titularului.De asemenea, documentul poate fiTotodata, reamintim faptul ca declaratia pe proprie raspundereIata de unde puteti descarca cele douaPrecizam caguvernamentale si nu se realizeaza in colaborare cu acestea, arata comunicatul GCS.In acest sens, avertizam asupra riscului folosirii, in mod nejustificat, a unor astfel de instrumente electronice pentru prelucrarea si folosirea fara drept a datelor personale.In privinta prezentarii declaratiei pe proprie raspundere/adeverintei eliberata de angajator personalului abilitat sa verifice documentele, de pe dispozitive electronice (conform art. 4, alin 4, din Ordonanta Militara 3/2020), precizam ca aceasta se va realiza in sensul(declaratia pe proprie raspundere) sau autentificarea angajatorului (adeverinta angajator), adauga GCS.Persoana va prezenta declaratia pe proprie raspundere/adeverinta de la angajator impreuna cu actul de identitate, pe care personalul abilitat cu verificarea acestora le va putea fotografia.Faptul ca acum declaratiile trebuie tiparite sau scrise de mana ar putea sa fie o problema pentru multe persoane. Initial, in ordonanta militara la articolul 4, scria ca pentru verificarea motivului deplasarii "se prezinta o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil. Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei, motivul si locul deplasarii, data si semnatura. Adeverinta eliberata de angajator sau declaratia pe propria raspundere pot fi prezentate personalului autoritatilor abilitate si prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar".A.G.