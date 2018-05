Hans Klemm, intrebat daca e ingrijorat de modificarile Codurilor penale: Da, din acest motiv urmarim cu atentie

Ziare.

com

Intrebat daca este ingrijorat de modificarile la Codurile penale, ambasadorul SUA a raspuns: "Da, din acest motiv urmarim cu atentie".El a spus ca una dintre modificarile care ar putea afecta colaborarea intre autoritatile judiciare ar putea fi legata de neutilizarea probelor video in instanta.Ambasadorul Hans Klemm a spus ca anul trecut SUA au facut "clare" preocuparile fata de modificarile legislative vizand Legile justitiei si a apreciat drept foarte buna decizia presedintelui Klaus Iohannis de a sesiza Curtea Constitutionala privins aceste legi."Acum urmarim cat de aproape putem un nou pachet de legi care trebuie sa raspunda deciziilor Curtii Constitutionale din ultimii ani privind Codul penal si Codul de procedura penala. (...) In primul rand, vrem sa ne asiguram ca orice modificare legislativa consolideaza sistemul judiciar, independenta justitiei.Statele Unite sunt foarte interesate si de cooperarea in sfera aplicarii legii. Vrem sa ne asiguram ca modificarile legislative nu pun in dificultate cooperarea dintre organele de aplicare a legii din SUA si din Romania", a declarat Hans Klemm.