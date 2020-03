Inca 108 romani bagati in carantina, pentru ca nu au respectat autoizolarea

LIVE

De asemenea, inca doua persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa masura carantinarii pentru o noua perioada de 14 zile. In total, sunt patru astfel de persoane, anunta Grupul de Comunicare Strategica.MAI a intocmit pana acum 154 de dosare penale, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal. Totodata, Politia si Jandarmeria au aplicat 903 sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea masurilor de izolare/carantina.De asemenea, cu ocazia formalitatilor de intrare in tara, Politia de Frontiera a intocmit 4 dosare penale, in care sunt cercetate 18 persoane, sub aspectul savarsirii infractiunii de fals in declaratii, fapta prevazuta si pedepsita de art. 326 Cod Penal.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, marti, ca 186 de cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore . Este vorba despre pacienti care au intre 4 si 85 de ani.A.G.