Laserul de la Magurele: Institutul de Fizica Nucleara din Romania, dat in judecata de omologul din Italia

Potrivit EduPedu , actiunea in instanta vine dupa ce romanii au reziliat, pe 16 noiembrie 2018, contractul cu Consortiul EuroGammaS condus de italieni. Acesta a fost reziliat pentru ca italienii au intarziat instalarea sistemului fascicul gamma, care este unul dintre principalele echipamente de cercetare.Contractul este in valoare de 66 de milioane de euro si a fost semnat in 2014.Sursa citata mai noteaza ca proiectul nu va fi afectat de aceasta decizie, iar planul ca in primavara laserul de la Magurele sa ajunga la 10 PW ramane inca valabil.Nicolae Zamfir, directorul proiectului si al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei (IFIN-HH), preciza, in luna octombrie a acestui an, ca EuroGammaS intarzie instalarea Sistemului Fascicul Gamma, ceea ce va duce la rezilierea contractului."Consortiul EuroGammaS nu a intreprins nimic pentru instalarea Sistemului Fascicul Gamma. A platit 1,8 milioane de euro penalitati de intarziere, ne-au mai trimis luni, pe trimestrul 3, penalitati de 1,3 milioane.Dar nu intreprind nimic si ne indreptam cu pasi mari catre rezilierea contractului. Daca ei nu fac nimic, eu nu am ce face.Este una dintre clauzele contractuale ca ei trebuie sa puna in functiune Sistemul gamma si, daca nu il pun in functiune, contractul se reziliaza de la sine", a declarat pentru Edupedu.ro Nicolae Zamfir in luna octombrie.Intre timp, italienii sunt hotarati sa realizeze in Calabria ce trebuiau sa faca la Magurele. Potrivit unor date publicate pe site-ul Institutului National de Fizica Nucleara din Italia, exista in lucru un proiect asemanator, numit STAR.Laserul de la Magurele a fost pus in functiune in luna mai a acestui an. Acesta este considerat cel mai puternic din lume, cu cele mai performante echipamente si cel mai stralucitor fascicul Gamma.Printre altele, laserul va fi folosit pentru descoperirea unor izotopi radioactivi care pot trata cancerul. De asemenea, laserul va ajuta la identificarea continutului butoaielor cu deseuri radioactive, fara a fi desfacute, lucru foarte dificil in prezent.Tot cu ajutorul laserului, o investitie de 300 de milioane de euro, vor fi testate si materialele care se folosesc in misiunile spatiale.