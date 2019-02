Lui Dragnea ii este bine daca la Chisinau iese rau. De ce alegerile de peste Prut sunt importante pentru romani

Politica externa - cazul ambasadei Romaniei din Israel, unde presedintele, capul politicii externe, a fost complet ignorat.

Numirea/revocarea procurorilor-sef - cazul Kovesi, unde Klaus Iohannis a semnat un decret trimis pe masa lui de ministrul PSD/ALDE, via CCR

Numirea prim-ministrului sau cazul celei de-a treia sanse pe care presedintele Klaus Iohannis a incredintat-o PSD-ului.

Rezultatele de duminica de la Chisinau ar putea fi la fel de importante pentru romani ca pentru pentru moldoveni. Trei motive:

Ar arata Uniunii Europene ca Romania este incapabila sa joace un rol in geopolitica regiunii.

L-ar incuraja pe Liviu Dragnea sa isi caute aliati tot mai la Est, in numele Romaniei.

Ar arata Rusiei ca strategiile experimentale merita banii la Bucuresti, mai ales ca unele sunt chiar gratuite, bonus.

In cel mai bun caz, Romania a intors privirea de la Chisinau si s-a facut ca nu vede sau ca nu e treaba ei. Invalidarea scrutinului democratic pentru Primaria Chisinaului, dupa cum au stabilit toti observatorii independenti, a fost denuntata de Uniunea Europeana, de Ambasada Statelor Unite si cam de toti liderii europeni democratici. La Bucuresti a fost liniste, cu subtextul unei intelegeri superioare. Nu a existat un mesaj al Presedintiei si nici vreo pozitionare asumata a Ministerului Afacerilor Externe, altele decat registrul limbajului de lemn, de felul:"Romania incurajeaza procesul democratic de la Chisinau si traseul european al Republicii Moldova".In cel mai rau caz, Romania a legitimat puterea politica de la Chisinau, controlata prin parghii vazute de oligarhul Plahotniuc. Si daca Uniunea Europeana le-a vazut, cu siguranta parghiile acestea s-au vazut si la Bucuresti, doar ca aici grila de lectura a fost alta.Cateva exemple:1.- cazul Presedintiei ramane cel exemplar.La Chisinau, avem varianta maximala, in care presedintele Igor Dodon este (sau se lasa) suspendat, atunci cand nu vrea sa promulge vreo lege, in locul lui este numit un interimar care "face treaba murdara", dupa care Dodon se poate intoarce senin la slujba prezidentiala.Cum Romania este membra UE, iar Klaus Iohannis are o legitimitate constitutionala solida, joaca de-a suspendarea s-a limitat la discursul de amenintare, dar regimul politic al PSD/ALDE i-a suspendat, rand pe rand, atributele:Guvernul nici macar nu l-a informat ca exista un Memorandum pentru relocarea reprezentantei diplomatice la Ierusalim.Dar institutia prezidentiala nu a fost singura deturnata de la rostul ei public. S-a intamplat si cu Curtea Constitutionala - si iarasi ne uitam spre Chisinau -, cu Institutul Cultural Roman, cu Academia Romana, un caz aparte si esential in naratiunea de tara a PSD-ului lui Liviu Dragnea.La Chisinau, acest scenariu este bine dozat din 1990 incoace si, desi curentul unionist nu mai exista, practic, in dezbaterea politica, politicienii pro-Kremlin inca joaca aceasta carte, a amenintarii romanesti.O joaca si Guvernul lui Dragnea, atunci cand creeaza mesaje eurofobe pana peste limita, pentru a putea instaura acasa o putere discretionara si personalizata.Asa cum Igor Dodon arunca in joc amenintarea independentei statale a Moldovei de catre Romania si curentul unionist, Liviu Dragnea arunca in joc amenintarea independentei Romaniei de catre Uniunea Europeana, care nu ar avea nicio jurisdictie la Bucuresti.Asta e, de altfel, si decriptarea deciziei la prima vedere ridicola de a le deschide dosar de ancheta lui Frans Timmermans si Verei Jurova: daca Bruxelles-ul pretinde jurisdictie la Bucuresti, atunci si Guvernul roman vrea sa judece Uniunea Europeana.Discursul "ochi pentru ochi" este rizibil pentru un analist politic, dar deloc inocent in propaganda si dezinformare. Uniunea Europeana stie asta foarte bine, mai ales dupa Brexit, asa ca trateaza cat se poate de serios campaniile eurofobe de la Bucuresti. Asa cum Bucurestii nu trateaza campaniile anti-Romania de la Chisinau, care au prea putina treaba cu Romania sau cu vreun ideal al unirii, cat mai degraba cu legitimarea pe mai departe a unui regim politic intrat in buzunarul Kremlinului.Este vorba despre o implementare a dughinismului, care capata o platforma tot mai consistenta si la Bucuresti. Ce era pana acum retro-ortodoxism, nationalism minor, curent "dacopat" si alte declinari incepe sa capete un contur ideologic si sa propuna un model alternativ de paradigma politica. A spus-o recent academicianul Razvan Theodorescu - dar trebuie mentionat ca nu este o voce izolata in Academia Romana -, intr-un discurs despre locul Romaniei la Rasaritul lui Putin, acolo unde oamenii nu iubesc democratia, un model al Vestului catolic si protestant.Iata si impachetarea:"Noi suntem o lume a Rasaritului. Ca e bine, ca e rau, asa ne-a asezat Dumnezeu si mentalul nostru este un mental rasaritean ... Rasaritul Europei, din care noi facem parte, (...) Rasaritul acesta este foarte putin iubitor de democratie. Este foarte iubitor de autocratie, spre deosebire de lumea cealalta, occidentala.(...)N-avem ce cauta in Europa Centrala, in Europa lui Kafka, a lui Musil, a lui Brod, a lui Zweig, a lui Kundera. Aia este o alta lume, este lumea austrocratiei, o lume de alte traditii, cu care noi nu avem nimic, lumea protestanta si lumea catolica, extrem de respectabile, datatoare de masura pentru Europa Occidentala si pentru periferia ei creatoare, care este Europa Centrala", a declarat Theodorescu, la o dezbatere organizata de Fundatia lui Adrian Nastase (: Agerpres).Lui Dragnea ii prinde bine toata aceasta naratiune despre calea proprie a Romaniei, care nu este alta decat teza exceptionalismului romanesc, pentru ca ii serveste intereselor personale de moment. Mai mult, foloseste slabiciunile unei societati fracturate si cu acces precar la educatie si cultura.Nu este insa, doar o gluma, asa cum pareau la inceput interviurile lui Dan Puric.Kremlinul se pricepe de minune sa testeze si sa faca exeperimente, chiar si acolo unde nu are interese imediate si nu exista nicio indoiala ca in acest scenariu ne aflam zilele acestea.Romania detine presedintia Consiliului UE, dar Guvernul nu a propus un dosar prioritar pentru Chisinau.De altminteri, nici presedintele Klaus Iohannis nu are o strategie sau macar un discurs in ceea ce priveste rolul Romaniei in chestiunea moldoveneasca, mai ales in acest nou context, in care Dodon flutura deschis un plan de federalizare, pe care se pare ca l-a si prezentat la Conferinta de la Munchen.Nu e vorba despre Vladimir Putin si nici despre politicieni rusi din imediata apropiere a liderului de la Kremlin, pentru care Liviu Dragnea e un personaj mediocru, de moment.Cam asta e intelesul sintagmei "idiot util" nascuta in anii URSS-ului: Moscova poate profita magistral de pe urma resentimentelor pe care Guvernul PSD/ALDE le speculeaza la Bucuresti, cu investitii minime.PSD-ALDE nu trebuie sa lucreze direct pentru Moscova, pentru a-i aduce bune servicii lui Vladimir Putin, e suficient sa instrumenteze campanii ale urii - referendumul - sa intretina panici - cazul apei otravite - si sa provoace zgomotos si mediocru Uniunea Europeana.Dar daca Guvernul lui Liviu Dragnea are acest mandat de a-si salva seful chiar punand Romania pe tabla de sah a Moscovei, care este mandatul presedintelui Klaus Iohannis?