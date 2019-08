Nereguli grave intr-o tabara din Neptun: Alimente mucegaite, igrasie si murdarie (VIDEO)

Ziare.

Comisarii de la Protectia Consumatorului Constanta au facut un control intr-o tabara din Neptun, dupa o sesizare privind conditiile de cazare.La verificari s-au gasit camere pregatite pentru turisti curatate superficial, cu peretii crapati, paturi stricate si saltele vechi, dulapuri cu rugina si bai cu igrasie.De asemenea, in bucatarie s-a gasit mizerie, alimente depozitate necorespunzator sau mucegaite si ustensile de gatit murdare.Comisarii de la Protectia Consumatorului spun ca nu este pentru prima data cand in aceasta locatie sunt gasite nereguli si ca in urma celor constatate s-a oprit cazarea in camerele neocupate."Echipa de permanenta a CJPC Constanta a primit o informare despre conditiile de cazare din tabara. Constatarile facute au determinat comisarii sa opreasca camerele neocupate, sa oblige administratorul sa remedieze deficientele inclusiv in cele ocupate si sa asigure eliminarea pericolelor. Trist este ca acest stabiliment a mai fost sanctionat si in trecut, dar nesimtirea nu face obiectul niciunui act normativ!", au declarat reprezentantii CJPC Constanta.Acestia au spus ca administratorul taberei a fost chemat la sediul CJPC Constanta pentru intocmirea procesului verbal.