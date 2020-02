O noua incercare de ridicare a navei cu oi esuata in Portul Midia

Ziare.

Potrivit reprezentantilor firmei care a castigat licitatia privind efectuarea ranfluarii, din cauza ruperii spirelor unor cabluri de tractiune pentru ca "nava, cu tot cu incarcatura de la bord, e mai grea decat reiesea din documentatia prezentata", operatiunea de ridicare a vaporului a fost intarziata, putand fi reluata marti, dupa efectuarea unor lucrari de pregatire si teste.La aceasta ora, operatiunea de ridicare s-a oprit, fiind scoasa apa din tancuri."La acest moment, operatiunea de ridicare s-a oprit, epava este securizata pe o anumita pozitie, iar acum urmeaza sa intervina GSP Granit si cu inca un remorcher, in bordul rasturnat, cu pompe de evacuare a apei din compartimentul masini, apa fiind imbarcata in tancurile Big Foot 2.Scopul este sa usureze greutatea epavei, mai ales in zona pupa, unde este compartimentul masina si, dupa ce scot apa, vor continua verticalizarea", a declarat marti dupa-amiaza Alin Vintila, reprezentant Grup Servicii Petroliere.Pe 14 ianuarie, Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta a semnat, cu Grup Servicii Petroliere, contractul privind serviciile de dezesuare si ranfluare a navei Queen Hind, care, incarcata cu peste 14.000 de oi, a esuat in noiembrie 2019 in Portul Midia. Contractul, in valoare de circa 19 milioane de lei, ce prevede si scoaterea si neutralizarea incarcaturii din interiorul vaporului, are durata de 35 de zile de la semnare.Nava Queen Hind, incarcata cu circa 14.600 de oi, s-a rasturnat pe 24 noiembrie 2019, la plecarea din Portul Midia, scufundandu-se partial. Echipajul format din 22 de marinari sirieni a fost salvat, scoase vii de la bordul vaporului fiind, in zilele de dupa incident, si cateva sute de oi.