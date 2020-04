Preotii insista: Mitropolitul Moldovei cere autoritatilor sa ii lase pe romani sa mearga de Paste in fata bisericii sau la cimitir

Ziare.

Aceasta a subliniat, intr-un mesaj transmis presei, ca asa ""."Intelegem si faptul ca nu pentru toti nevoile sufletesti sunt la fel de mari ca nevoile trupesti. Acum, cand se apropie Sfintele Pasti, cea mai importanta sarbatoare a crestinatatii, cerem sa se permita a oferi crestinilor macar o mica mangaiere: o paine sfintita si o lumanare aprinsa, in conditii de respectare cu strictete a masurilor luate in aceste vremuri de epidemie. Este bine ca autoritatile au incredere in administratorii pietelor si in patronii de magazine alimentare sau de farmacii, dar credem ca si Biserica se poate organiza eficient, cu simt de raspundere.A dovedit-o chiar in aceasta perioada, asigurand prin voluntari distribuirea de pachete si ajutoare celor aflati in nevoie.", a afirmat mitropolitul Moldovei.El a precizat, totodata, ca "este o situatie grea pentru tara si pentru Biserica" si ca reprezentantii Bisericii au inteles, inca de la inceput, sa sprijine eforturile care se fac in lupta cu epidemia de coronavirus."Ne-am implicat cu resurse umane, materiale, cu mesaje de incurajare si, asa cum se cuvine, cu rugaciune, post si pocainta. Ne-am alaturat apelurilor autoritatilor si am indemnat credinciosii sa respecte cu maxima strictete regulile stabilite pentru combaterea raspandirii noului coronavirus.Ne-a durut atunci cand credinciosii nu au avut posibilitatea sa participe la slujbe macar intr-un numar limitat, in aer liber, respectand distantarea sociala.", a mai adaugat ierarhul.