Seful Curtii de Conturi sta intr-o casa de protocol, desi are apartament in Bucuresti si venituri de 56.000 de lei pe luna

Imobilul este detinut de Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS), ceea ce inseamna ca Mihai Busuioc nu plateste utilitati, intretinere sau reparatii, acestea fiind decontate din bani publici.Potrivit Europa Libera , Busuioc are venituri anuale, impreuna cu familia, in valoare de 677.000 de lei (peste 56.000 de lei pe luna).El a fost numit la sefia Curtii de Conturi de fostul lider PSD Liviu Dragnea, in prezent incarcerat la Penitenciarul Rahova.Cheltuielile la aceasta locuinta sunt suportate de regia de stat, in baza unei ordonante de urgenta semnata de Viorica Dancila si de Eugen Teodorovici, mai scrie sursa citata.Asa se face ca, din luna iunie 2018, pe langa presedintele in exercitiu, fostii presedinti de stat, premierul si presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, pot primi resedinte oficiale: presedintele Curtii Constitutionale, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele Curtii de Conturi, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, presedintele Academiei Romane.Pentru toate aceste categorii de demnitari, cheltuielile cu intretinerea acestor imobile sunt gratuite.