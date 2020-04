Primul caz de COVID-19 in Ministerul Justitiei: Personalul a fost evacuat si va lucra de acasa

Ziare.

"Ministerul Justitiei comunica faptul ca astazi, 9 aprilie, unul din angajatii sai a fost confirmat cu COVID - 19.", se precizeaza intr-un comunicat de presa al MJ.Ministerul a anuntat autoritatile competente si s-a demarat ancheta epidemiologica, iar cei care au intrat in contact cu persoana confirmata au fost"Sediul Ministerului Justitiei va fi completin cursul zilei de astazi. Precedenta decontaminare completa prin nebulizare a avut loc in data de 4 aprilie., inclusiv prin aplicarea procedurilor de lucru la distanta, online, videoconferinte si telemunca, aplicate in baza instructiunilor emise de catre Ministrul Justitiei inca de la declararea starii de urgenta", se mai arata, printre altele, in comunicatul citat.La randul sau,a venit cu cateva precizari suplimentare adresate angajatilor."Veti primi online si o instructiune formala privind activitatea in perioada imediat urmatoare si procedurile aplicabile conform legii. Pana atunci, va comunic faptul ca astazi pana la ora 12, intreg personalul va evacua sediul ministerului., fiecare dintre dvs. sa isi asigure capacitatea de a lucra online si telefonic, pentru a asigura continuitatea activitatii Ministerului chiar si in conditiile date. (...)In urmatoarele trei zile vor avea loc treiin sediul Ministerului", se arata in informarea facuta de ministrul Justitiei.Catalin Predoiu i-a indemnat pe colegii sai sa isi pastreze calmul si sa aplice instructiunile primite."Calm, curaj si incredere! O sa trecem cu bine si prin aceasta situatie. Dar pentru aceasta trebuie sa aplicam regulile. Sa aveti grija de voi,, continuam sa functionam online", a subliniat inca o data ministrul Justitiei.C.B.