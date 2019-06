Statele arabe vor ajuta financiar Autoritatea Palestiniana

Ziare.

com

Israelul a decis in februarie sa blocheze fondurile colectate pentru Autoritatea Palestiniana din impozite si taxe vamale, deoarece din aceste sume se achitau ajutoare familiilor palestinienilor ucisi sau inchisi de israelieni ca urmare a unor atacuri teroriste.AP considera ca este vorba de "raspunderea sociala" fata de cei afectati de ocupatia israeliana, scrie DPA.Ministrii arabi au condamnat, in declaratia finala adoptata la Cairo, "pirateria israeliana impotriva banilor palestinieni".Liderul Ligii Arabe, Ahmed Abdul Gheit, aratase deja ca bugetul palestinian inregistreaza pierderi de 700 de milioane de dolari.La randul sau, Israelul a criticat ajutorul arab, afirmand ca incurajeaza violenta.Reuniunea de urgenta din capitala egipteana a avut loc cu numai cateva zile inaintea conferintei pentru investitii in economia palestiniana, organizata de Statele Unite marti si miercuri in Bahrain.Sambata, Casa Alba anuntase o propunere economica despre care sustine ca va genera investitii de 50 de miliarde de dolari in urmatorii 10 ani - plan respins deja de Autoritatea Palestiniana, care acuza Washingtonul de partizanat pro-Israel.