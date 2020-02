Un barbat din Iasi are o problema: Singurul lui act valabil e certificatul de deces, iar instanta nu a vrut sa il anuleze

Ziare.

Dan Petrariu a plecat din tara in urma cu 20 de ani si nu a mai dat niciun semn familiei sale. Astfel, fiul le-a cerut judecatorilor sa il declare mort, banuind ca barbatul ar fi decedat, scrie Buna Ziua Iasi Certificatul de deces a fost emis pe 8 ianuarie 2015.Cand s-a intors in tara si a vrut sa isi innoiasca documentul de calatorie, Petrariu nu a putut pentru ca in acte figureaza ca fiind mort.Directia Locala de Evidenta Persoanelor (DLEP) Iasi a solicitat, anul trecut, instantei anularea actului de deces, dar magistratii au respins actiunea."Actiunea noastra a fost respinsa pe motiv ca persoana trebuia sa ceara personal anularea actului de deces", a declarat Marius Constantin Bodoga, seful DLEP Iasi, pentru sursa citata.Aceasta sentinta putea fi atacata, insa nu a fost contestata, mai noteaza BZI.Reprezentantii DLEP au mentionat ca nu au atacat decizia instantei, pentru ca ar fi fost un efort facut fara rost.