Un nou caz de impostura: Un fals medic ortoped-traumatolog si psiholog dadea consultatii intr-o camera de camin

Ionut Marian Grigore se prezinta pe Internet drept ortoped-traumatolog si psiholog. Pe site-ul sau scrie ca din 2015 si-a deschis o clinica medicala in Bucuresti pentru servicii medicale si tratamente cu buget restrans. Anunta ca face si analize medicale, inclusiv pe contract cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.Numai ca "analizele" promovate nu au nimic de-a face cu sistemul de asigurari, dezvaluie o investigatie Stirile TVR. Desi din prezentarea de pe site parea ca este vorba de o clinica adevarata cu aparatura de ultima generatie, in realitate reporterii TVR au gasit doar un cabinet medical improvizat intr-o camera de camin.Cabinetul este rudimentar, are doar doua paturi, cateva haltere, poze cu scheletul uman si un laptop cu care medicul sustine ca face intreg setul de analize.Am verificat diplomele pe care le aveti si apar ca sunt false. Dumneavoastra sunteti chiar doctor sau va dati doctor?Sunt, sunt.Doctor in ce sunteti?Ortopedie.Si cand ati absolvit?In 2017.Deci, de doi ani ati absolvit. Daca ati terminat facultatea in 2017 ati facut rezidentiat?Da, da, da!Potrivit datelor TVR, Ionut Marian Grigore nu a facut insa facultatea de medicina si nu este nici rezident, asa cum se prezinta. Oficialii Ministerului Sanatatii confirma ca actul in care scrie ca s-a specializat in ortopedie este falsificat."Este un fals grosolan. Centrul de resurse umane al Ministerului Sanatatii a verificat diploma prezentata. Ea este falsa. El nu figureaza in evidentele ministerului, nici ale Directiei de Sanatate Publica pentru eliberarea codului de parafa".Colegiul Psihologilor din Romania a transmis pentru Stirile TVR ca acesta nu figureaza in evidentele organizatiei. Si ca va sesiza organele de ancheta.Culmea e ca, in 2016, Ionut Grigore anunta pe net ca angajeaza medic de familie cu drept de practica si cu cel putin 1200 de pacienti pe lista.