7,5 euro la 100 km ar trebui sa platim pe Autostrada Targu Neamt-Iasi. Ce investitie necesita si cat ar dura constructia

costuri pentru proiectare si executie - 1,001 miliarde de euro (fara TVA),

costuri sisteme de taxare - 12 milioane de euro (fara TVA),

costuri sisteme de securitate - 2 milioane de euro (fara TVA)

Cum au ramas autostrazile moldovenilor doar pe hartie, vreme de 11 ani

Soseaua de mare viteza ar urma sa coste peste un miliard de euro (fara TVA), din care statul va pune doar 25%, potrivit studiului de fundamentare, publicat de Comisia Nationala de Prognoza. Costurile investitiei constau in:"Taxa de utilizare a autostrazii care va fi platita de un autoturism la 100 km de autostrada parcursi este de 6,3 euro fara TVA (adica 7,5 euro cu TVA inclusiv - n.red.),calculata functie de distanta parcursa de vehicul.Pentru un vehicul din categoria LGV se plateste, pentru fiecare 100 km autostrada 8,8euro fara TVA, iar pentru un HGV si un Bus se plateste 12,6 euro fara TVA", arata studiul CNP.Studiul precizeaza ca nivelul taxei poate fi supus indexarii la data de 1 martie a fiecarui an, proportional cu rata de crestere a salariului mediu net din anul anterior, si ca nivelul tarifelor pentru fiecare categorie de vehicul sunt sub media taxelor de gen din UE.In plus, tarifele vor fi introduse pe parcursul finalizarii tronsoanelor de autostrada.De mentionat ca se pot elibera si abonamente, pe diferite perioade de timp, valoareaacestora urmand sa fie determinata in cadrul societatii de proiect, in functie de intervalul de timp si categoria de autovehicul, adauga CNP in documentul citat.Se vor instala sisteme de taxare la Targu Neamt, Pascani, Targu Frumos si Iasi.Studiul citat prevede o durata contractuala propusa de 30 de ani, intre stat si constructorul privat, din care 4 ani pentru proiectare si executie si 26 de ani pentru intretinere si operare.Aportul in numerar la capitalul societatii de proiect al partenerului public (statul) consta in suma de maximum 25% din valoarea totala a investitiei.Daca termina mai repede de 4 ani autostrada, "partenerul privat va primi din partea partenerului public o prima de succes echivalenta cu ponderea intr-un an a perioadei de devansare, valoarea totala a primei de succes fiind de 80 milioane euro/an".Daca intarzie cu constructia, "partenerul privat va plati partenerului public o amenda corespunzatoare ponderii in an a perioadei de intarziere, amenda anuala fiind de 80de milioane de euro". Asociatiile iesene "Moldova vrea Autostrada" si "Impreuna pentru A8" militeaza de ani buni pentru constructia autostrazii Targu Neamt - Iasi , insa pana acum nu s-a miscat nimic in acest sens.Compania de Autostrazi a inceput, inca din 2007, sa intocmeasca documentatia necesara pentru constructia Autostrazii A8, care ar trebui sa faca legatura intre Targu Mures si Iasi.Pana in 2010 - cu o cheltuiala de aproximativ 4,8 milioane de euro - institutia intocmise deja studiul de fezabilitate. In consecinta, de la acel moment, n-ar mai fi trebuit sa mai treaca mult timp pana la inceperea lucrarilor la constructia soselei.Doi ani mai tarziu, moldovenii primeau o veste si mai buna: Comisia Europeana accepta sa cofinanteze constructia autostrazii. Singura problema era ca, pentru a obtine banii europeni, statul trebuia sa imbunatateasca studiul de fezabilitate.In 2015, Compania de Autostrazi a contractat Aecom Ingenieria SRL - Consitrans SRL - Search Corporation SRL sa revizuiasca studiul de fezabilitate pe care il intocmise in 2015. Apoi a suspendat contractul, din lipsa de bani.Abia in 2016 s-a reluat lucrul la documentatie. Si doar pentru cateva luni, pana in 2017, cand Curtea de Conturi a sesizat DNA cu privire la faptul ca se cheltuiesc multi bani pe revizuirea unui studiu de fezabilitate care costase deja o avere.La acel moment, societatea care facea revizuirea a acceptat inclusiv sa renunte la parte din suma pe care o incasase in 2010, numai sa fie lasata sa isi continue lucrarile.Lucrurile nu s-au petrecut, insa, deloc asa. Dimpotriva, la inceputul acestui an, Compania de Autostrazi a reziliat contractul, asa ca totul trebuie luat de la capat!Pana astazi, autoritatile n-au reusit nici macar sa mai lanseze vreo licitatie pentru vreun segment din Autostrada A8. Ba dimpotriva, au rupt un sector de drum - anume cel dintre Targu-Neamt si Iasi - si au hotarat sa-l scoata de sub coordonarea Companiei de Autostrazi, pentru a-l realiza in parteneriat public privat (PPP) .