A fost lansata Asociatia "Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei": Nu putem accepta sa fim in paragina

Ziare.

com

Printre initiatorii asociatiei se regasesc si fondatorii celor doua asociatii civice iesene care lupta pentru construirea autostrazii Iasi-Targu Mures, respectiv "Moldova vrea Autostrada" si "Impreuna pentru A8".Presedintele asociatiei "Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei", istoricul iesean Dorin Dobrincu, a spus ca Moldova nu are nici un kilometru de autostrada, el adaugand ca in perioada 2012-2015 regiunea de nord-est a livrat bugetului central cu 10 miliarde de lei mai mult decat a primit prin alocari."Nu putem sta impasibili la degradarea regiunii noastre. Nu vrem sa fim catastrofici, dar nu putem accepta sa fim in paragina. Parca am fi in stare de razboi. Este necesara o voce regionala puternica, care sa promoveze marile teme la Bucuresti, iar printre fondatori se numara personalitati din toate cele opt judete ale Moldovei", a spus Dorin Dobrincu.La randul sau, Dan Radu, un alt initiator al proiectului, a spus ca Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei este un proiect gandit de cateva luni, el precizand ca in doua-trei luni asociatia va prezenta un raport privind starea Moldovei.Intrebati daca asociatia se va transforma in partid, initiatorii proiectului au spus ca nu au in vedere acest lucru.In sala au fost prezente aproximativ o suta de persoane, intre care si deputatul USR de Neamt, Iulian Bulai, precum si doi consilieri ieseni ai PNL.