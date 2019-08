A inceput "exodul" spre mare: Aglomeratie pe Autostrada Soarelui, pe unele portiuni se circula in coloana

Prin SMS se poate achizitiona peajul doar pentru 1 trecere

Prin SMS se poate achizitiona peajul doar pentru vehicule inmatriculate in Romania;

Prin SMS nu se poate achizitiona peajul daca solicitarea este initializata din afara teritoriului Romaniei;

In cazul in care se trimite textul in alt format, decat cel prevazut la pasul 1, acesta nu va fi luat in considerare

Detalii privind costul total al achizitiei peajului prin SMS este comunicat utilizatorului in mesajul text prevazut la pasul 2 (costul total cuprinde si costul generat de utilizarea serviciului de mesaje scurte)

Utilizatorul nu poate considera peajul emis daca nu a primit mesajul de confirmare prevazut la pasul 4

Ziare.

com

Astfel, pe Autostrada Soarelui (A2), pe sensul catre litoral, valorile de trafic sunt crescute, iar pe anumite tronsoane se circula in coloana."Pentru prevenirea producerii unor accidente de circulatie , le recomandam conducatorilor auto sa mareasca distanta in mers intre autovehicule, sa foloseasca luminile de intalnire si sa nu se angajeze in depasiri riscante.De asemenea, ii sfatuim pe cei care incheie coloane de autovehicule care incetinesc sau opresc brusc sa puna in functiune luminile de avarie, pentru a-i atentiona pe soferii care se apropie din spate sa reduca din timp viteza", este mesajul Centrului Infotrafic al Politiei Romane De asemenea, politistii le recomanda soferilor sa foloseasca metodele alternative de plata a taxei de pod , pentru a evita aglomeratia formata la punctele de taxare sau in benzinariile din zona. Astfel, tariful poate fi platit si prin intermediul www.erovinieta.ro sau prin SMS.In cazul in care nu ati achitat PEAJ la momentul efectuarii trecerii, puteti face acest lucru pana a doua zi la ora 23.59, prin intermediul portalului www.erovinieta.ro, prin SMS si la toate punctele acceptate din tara (Mol Retail Comert, SC Mol Romania Petroleum Products SRL, SC Rompetrol Downstream SRL, Socar Petroleum SA, SC OMV Petrom Marketing SRL, SC Lukoil Romania SRL, UNTRR).Pentru achitarea prin SMS la numarul 7577 (numar disponibil in toate retelele de telefonie mobila din tara) trebuie efectuati urmatorii pasi:1 - se trimite la 7577 textul care contine numarul de inmatriculare si categoria tarifara corespunzatoare tipului de vehicul (1,2,3 sau 4).De exemplu daca este vorba despre un autoturism cu nr. de inmatriculare B-01-XXX, trimiteti mesajul cu textul "B01XXX 1"2 - veti primi un mesaj prin care se cere sa confirme achizitia (mesajul va contine informatii detaliate despre achizitie, inclusiv costul total).Exemplu: SMS cu textul "Vrei peaj Fetesti cat. 1 (Autoturism/Marfa MTMA<=3,5 tone) - 1 trecere, pt. B01XXX tarif xx. lei.Cost total xx.yy EUR+TVA. Trimite DA pentru confirmare in maxim 3 ore."3 - pentru confirmarea achizitiei, trimiteti la numarul 7577 un mesaj cu textul "DA", ulterior primirii mesajului de la pasul 2 - in maxim 3 ore. Inainte de a confirma verificati daca datele sunt cele corecte, pentru a evita primirea unei amenzi, in cazul in care aceste date nu coincid cu acelea ale vehicolului pentru care achizitionati PEAJ.4 - se va primi un mesaj de confirmare a achizitiei ce va contine seria peajului, categoria acestuia, numarul de inmatriculare pentru care a fost emis si data la care perioada de valabilitate expira.Exemplu: "A fost emis peajul pt 1 TRECERE pod Fetesti seria xxxxxxxxxxx categoria 1, pentru vehiculul B01XXX. Trecerea poate fi efectuata in 12 luni, pana la 26.12.2016 ora 23:59:59"-achitarea tarifului de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunare de la Fetesti - Cernavoda cu ajutorul cardului bancar;-verificarea achitarii peajului si a numarului de treceri efectuate prin sectiunea statiei de taxare de la Fetesti pe benzile marcate e-tarif;-gestionarea unei flote de vehicule, ce permite achitarea/verificarea facila a peajului.Pentru succesul efectuarii acestui tip de plata va adreseazam rugamintea ca inainte de a desfasura actiuni pe portalul www.erovinieta.ro sa accesati sectiunea "Termene si conditii", unde se regasesc inclusiv detalii cu privire la efectuarea operatiunilor prin intermediul portalului.Mentionam ca operatiunile se pot realiza doar daca utilizatorul isi creaza un cont valid pe portalul www.erovinieta.ro.Utilizatorii care achita prin intermediul cardului bancar rovinieta/peaj pe www.erovinieta.ro nu vor suporta costurile comisionului de tranzactionare sau alte costuri asociate tranzactiilor online.Informatii suplimentare:Categorie tarifara peaj asociata tipului de vehicul:1 - Autoturism/Marfa MTMA<=3,5 tone2 - Marfa 3,5 tone < MTMA < 12 tone / microbuz3 - Marfa MTMA>=12 tone, <=3 axe / Autocar4 - Marfa MTMA>=12 tone, >=4 axePentru informatii suplimentare referitoare la categoriile tarifare sa poate trimite la numarul 7577 un mesaj cu textul INFO (0,05 EUR+TVA/SMS trimis)Pentru cartelele preplatite nu se aplica TVA, achizitia fiind efectuata numai daca exista disponibil creditul necesar.Daca dupa transmiterea unui mesaj catre numarul 7577 nu primiti niciun mesaj este posibil ca pe acel numar de telefon sa existe eventuale restrictii, motiv pentru care va trebui sa luati legatura cu call centerul operatorului dvs. de telefonie mobila pentru mai multe detalii.T.B.