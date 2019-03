Ambasadoarea Frantei: Investitorii francezi vor sa vina in Romania, dar lipsa autostrazilor e un handicap destul de mare

#sieu

Ziare.

com

"Este adevarat ca Franta este din ce in ce mai interesata sa investeasca in Romania pentru ca Romania are atu-uri pentru investitorii francezi care vin aici. Exista o traditie industriala in Romania. Din punct de vedere geografic, Romania este foarte bine situata. (...)Intreprinderile franceze cauta mana de lucru calificata, ingineri. Intreprinzatorii cauta mana de lucru francofona, oameni care vorbesc limba franceza, calificati, pentru a lucra in intreprinderile lor. Cunoasterea limbii franceze ajuta si pentru a fi angajati aici, de catre intreprinderile franceze, dar si sa lucreze in afara in intreprinderi franceze sau francofone", a spus ambasadoarea Michele Ramis.Potrivit acesteia, lipsa autostrazilor din Romania "este o problema dificila, un handicap destul de mare"."Este o problema dificila, un handicap destul de mare, dar cu toate acestea ramaneti atractivi. Speram ca fondurile europene sa fie utilizate pentru ameliorarea infrastructurii, este un punct slab, dar speram sa fie ameliorat prin utilizarea fondurilor europene", a mai afirmat Michele Ramis.Ambasadoarea Frantei in Romania a vizitat, joi, Scoala "Radu Selejan" din municipiul Sibiu, unde urmeaza sa se infiinteze din toamna o clasa cu predare intensiva a limbii franceze.Amintim ca romani si firme din intreaga tara isi vor intrerupe activitatea timp de 15 minute, pe 15 martie, de la ora 15:00.Protestul inedit este initiativa omului de afaceri Stefan Mandachi, cel care a construit primul si singurul metru de autostrada din Moldova , pe care a cheltuit 4.500 de euro si care va fi inaugurat in timpul protestului national de 15 minute.Numeroase companii si persoane si-au aratat intentia de a protesta alaturi de el. Au aparut si evenimente pe Facebook de sustinere a demersului - " 15 minute de greva generala. Romania vrea autostrazi ", organizat de Rezist in Bacau, Impreuna pentru A8 si Moldova vrea autostrada si " 15 minute pe 15 martie la ora 15 ", organizat de Moldova vrea autostrada si Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei.Evenimentele sunt promovate sub hastagulIata cine a anuntat ca se va alatura protestului