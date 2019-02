Asociatii civice: Guvernul ne-a spus ca toate autostrazile din Romania vor fi in curand cu taxa

reprezentantii Guvernului au replicat ca toate autostrazile din Romania vor fi in curand cu taxa

Tot ei au precizat ca reprezentantii Executivului le-au spus, azi, ca toate autostrazile din Romania vor fi in curand cu taxa. Mai multi reprezentanti ai asociatiilor civice au protestat , vineri dimineata, in fata Guvernului, iar in cursul dupa-amiezii o delegatie a protestatarilor a fost primita in sediul institutiei pentru a discuta cu premierul Viorica Dancila si consilierul Darius Valcov.Potrivit asociatiilor civice, premierul Viorica Dancila a promis, in cadrul intalnirii, ca intreaga autostrada va fi gata pana in anul 2026, in timp ce tronsonul Ungheni - Iasi - Targu Neamt va fi terminat cel mai tarziu in anul 2022."La solicitarea asociatiilor, premierul a sustinut reorganizarea de urgenta a CNAIR, luand in calcul scindarea acesteia, una dintre viitoarele structuri intrand sub tutela Guvernului.Executivul nu doreste sa renunte la ideea construirii in parteneriat public privat a tronsonului Ungheni - Iasi - Targu Neamt, reiterand argumentul costurilor mai mici de constructie prin aceasta varianta.La criticile asociatiilor referitoare la viitoarea taxa de autostrada pentru acest segment, estimata la aproximativ sapte euro pentru 68 de kilometri,", sustin reprezentantii asociatiilor civice.Totodata, Guvernul a precizat ca pentru tronsoanele Pascani - Suceava si Suceava - Siret, apartinand autostrazii A7, urmeaza sa fie aprobati indicatorii tehnico-economici.Asociatiile civice "Impreuna pentru A8", "Moldova vrea autostrada", "Pro Infrastructura" si "Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei" afirma ca vor monitoriza promisiunile facute vineri de reprezentantii Guvernului.