Autostrada Nordului, la faza licitatiei pentru studiul de fezabilitate - Cuc zice ca se lanseaza luni

"Am fost informat de catre domnul director Scarlat (Sorin Scarlat, directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - n.r.) in cursul zilei de ieri ca a semnat raportul de publicare pentru Autostrada Nordului Petea - Suceava. A fost un proiect care a fost trimis catre ANAP (Agentia Nationala pentru Achizitii Publice - n.r.) la sfarsitul lunii august. Luni va fi ridicat pe SEAP pentru depunerea ofertelor in ianuarie 2020. Vorbim de documentatia pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru Autostrada Nordului", a declarat Cuc.El a precizat ca acest proiect era in programul de guvernare."Este un obiectiv care era in Masterplan ca perioada de implementare dupa 2020, dar noi am tras foarte mult de proiect in aceasta faza de implementare pentru proiect, care, de altfel, ca viitorii guvernanti, daca vor trece testul in Parlament de maine, sa il duca la bun sfarsit si nu sa vina cu scuze, pentru ca ar fi cel mai usor sa vii cu scuze ca sa-ti maschezi incompetenta. Sa le duca mai departe, sa asigure finantare, sa se plimbe pe santiere, pentru ca daca nu umbli, nu te implici pe infrastructura, acestea nu vor fi finalizate", a mai spus Cuc.Autostrada Nordului ar urma sa faca legatura intre vama Petea din judetul Satu Mare si Suceava.