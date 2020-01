Autostrada Ungheni - Iasi- Targu Mures va avea finantare europeana, desi Romania va primi mai putini bani de la CE

Ziare.

com

Liderul filialei municipale Iasi a PNL, deputatul Marius Bodea, a spus, joi, intr-o conferinta de presa, ca autostrada Ungheni-Iasi-Targu Mures va primi finantare europeana, urmand ca Ministerul Transporturilor sa solicite Comisiei Europene cresterea fondurilor alocate pentru intreaga infrastructura a Romaniei, cu precadere pentru Autostrada A8."In spatiul public s-au rostogolit miercuri informatii transmise de catre un membru al Comisiei pentru Transporturi, care a prezentat un document ce pune sub semnul intrebarii finantarea autostrazii A8 din bani europeni. Nu este un document oficial, ci o ciorna. Este una din multiplele 'hartii-scenariu' care circula in aceasta perioada intre ministere, pentru ca asa este procedura. Facem calcule, stabilim strategii pentru a putea contura o documentatie finala", a afirmat presedintele Comisiei pentru Transporturi, Marius Bodea.Deputatul Marius Bodea a recunoscut ca oamenii din regiune nu mai au rabdare si vor sa vada incepute lucrarile la autostrada, insa a precizat ca procedurile trebuie respectate si ca in ultimele doua luni, PNL, impreuna cu societatea civila, a facut mai mult decat a reusit PSD in patru ani."Angajamentul Guvernului PNL ramane ferm: construim Autostrada. Premierul Ludovic Orban a reafirmat ceea ce a spus si in opozitie, dar si la preluarea mandatului, ca pentru noi este o prioritate Autostrada Unirii si ca vom cere finantarea ei din fonduri europene. Impostura celor care au gestionat in ultimii ani proiectul autostrazii, tergiversarile si pierderea unor termene importante au creat o uriasa intarziere pentru A8, iar acum suntem nevoiti sa parcurgem toate etapele administrative, fara de care proiectul nu poate fi declarat sustenabil. De doua luni lucram neincetat cu hartiile pe masa pentru a repara un proiect ucis de pesedisti inca de la inceput", a spus Bodea.El a anuntat ca Ministerul Transporturilor va cere Comisiei Europene cresterea sumelor alocate Romaniei pentru infrastructura in exercitiul financiar urmator."A8 va primi finantare europeana chiar si din putinii bani pe care Programul Operational de Transport ii are la dispozitie. Am purtat deja discutii cu Ministrul Transporturilor, domnul Lucian Bode, care a demarat un plan concret pentru a solicita Comisiei Europene cresterea fondurilor alocate pentru intreaga infrastructura a Romaniei, cu precadere pentru Autostrada A8. Vom cere derogare pentru A8", a afirmat Marius Bodea.Deputatul liberal a precizat ca in acest an se va sti exact care este suma necesara pentru construirea autostrazii Ungheni-Iasi-Targu Mures si ca pe langa banii europeni vor fi utilizate fonduri de la bugetul de stat, dar si sume importante provenite din imprumuturi externe."Romania a avut foarte multi bani pentru autostrazi, in doua bugete europene (2007-2013, 2014-2020), dar nu s-au facut decat niste capete de autostrada prin Transilvania, cu bani europeni. Uniunea Europeana considera ca a alocat bani suficienti pentru infrastructura din Romania, iar faptul ca acesti bani nu s-au cheltuit este strict problema noastra. Efectele guvernarii PSD, incompetenta si complet dezinteresata, se resimt astazi cand primim de doua ori mai putini bani, politica de finantare a UE schimbandu-se pentru toate statele membre.Din 2021 UE va restrange sumele pentru infrastructura mare, iar peste 60 la suta din bugetul fondurilor europene vor fi alocate mediului si inovarii. Dar nu putem sta si sa nu facem nimic. Guvernul ia in calcul inclusiv sa apeleze la imprumuturi externe mari pentru a rezolva problema infrastructurii", a mai spus deputatul liberal Marius Bodea, presedintele Comisiei pentru Transporturi si Infrastructura.