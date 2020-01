Borna kilometrica in loc de autostrada in Moldova

Ziare.

Cateva sute de persoane au participat, vineri, la protestul initiat de omul de afaceri sucevean Stefan Mandachi, unde a fost inaugurata si o borna kilometrica inalta de 4,2 metri, ca "simbol al neputintei clasei politice".Stefan Mandachi, care a construit anul trecut singurul metru de autostrada din Moldova, le-a spus participantilor la protest ca s-a saturat de hore si de discursuri, in timp ce oamenii mor pe sosele, intrucat Romania nu dispune de infrastructura precum alte tari.Protestul a avut loc in zona localitatii sucevene Cumparatura, unde anul trecut Stefan Mandachi a construit un metru de autostrada."M-am saturat de hore, m-am saturat de discursuri, m-am saturat de prezentari si de termene mincinoase. Fiind antreprenor, trebuie sa-mi fac un plan de afaceri dupa care sa-mi ghidez investitiile. De la Suceava la Bucuresti pe autostrada am face trei-patru ore, in timp ce pe drumurile actuale facem opt ore. Diferenta de cinci ore unde o contabilizam? Cei de la Bucuresti nu ne vad. De aceea am facut o borna de 4,2 metri ca sa ne vada mai bine. Aceasta borna este un simbol al neputintei clasei politice", a spus Stefan Mandachi.Omul de afaceri sucevean afirma ca borna are si rolul unei cutii postale, el indemnandu-i pe cetateni sa scrie guvernului.Mandachi a spus ca este surprins de numarul mare de participanti la actiunea de protest de vineri."Am facut o singura postare pe Facebook referitoare la protest si a venit atata lume. Sunt mai surprins ca pe 15 martie anul trecut, cand am inaugurat acel metru de autostrada", a mai declarat Stefan Mandachi.Participantii la protest au scandat "Vrem autostrada" si "Ne-am saturat de voi".Actiunea a durat cateva zeci de minute si s-a incheiat fara incidente.