Bulgaria si Ucraina au cazut de acord sa construiasca o autostrada care trece prin Romania

Anuntul a fost facut pe Facebook de presedintele ucrainean Petro Poroshenko, dupa discutiile avute cu prim-ministrul Bulgariei, Boyko Borissov, transmite The Siver Post "Am convenit sa acceleram constructia unui coridor de transport rutier intre regiunea Odessa, Reni, si Varna, prin teritoriul Romaniei. Speram sa atragem resurse materiale ale Uniunii Europene", a scris Poroshenko."Vom face tot ce ne sta in putinta pentru a obtine un drum de doar cateva ore de la Odessa la Varna", a mai spus presedintele Ucrainei.Potrivit unei fotografii lansate de presedintia Ucrainei, care prezinta o harta cu principalele drumuri din regiune, noul drum pare sa urmeze itinerariul: