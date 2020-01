Cum vrea Orban sa ne scape de blocajele de pe Valea Prahovei: Un drum forestier si centuri la Comarnic si Busteni

Ziare.

com

El a precizat ca urmeaza sa se revizuiasca studiul de fezabilitate si sa se decida daca se va realiza prin Parteneriat Public Privat sau cu bani de la buget."Pe Comarnic-Brasov avem urmatoarele etape de parcurs in ceea ce priveste realizarea autostrazii: prima etapa este adoptarea unei OUG sa mutam de la Comisia Nationala de Prognoza cele 22 de proiecte printre care si Comarnic-Brasov. A doua etapa este sa decidem daca o vom face prin PPP sau pe buget.Apoi, in viteza maxima, trebuie revizuit studiul de fezabilitate. Daca se merge pe solutia tehnica actuala, o revizuire dureaza maximum 6 luni. Apoi, pregatim documentatia de licitatie. In ceea ce ma priveste, i-am exprimat domnului ministru Bode punctul meu de vedere. E mai fezabila finantarea de la buget, dar trebuie facuta o planificare bugetara pe 4-5 ani de zile", a declarat Ludovic Orban.Intre timp, spune premierul, Guvernul cauta solutii pentru decongestionarea traficului pe Valea Prahovei, iar printre ele se numara"In acest timp incercam sa gasim solutii de a mai decongestiona traficul. Aceste solutii includ mai multe variante: proiect de centura pentru Comarnic, proiect de centura pentru Busteni. Discutam sa vedem daca avem finantare din fonduri europene pentru aceste centuri", a explicat Orban.In ceea ce priveste propunerea ministrului Transporturilor, Lucian Bode, pentru reducerea blocajelor de pe Valea Prahovei pana la finalizarea autostrazii Comarnic Brasov, si anume folosirea unui drum forestier in zona Azuga, premierul considera ca este o idee buna."Exista o cale de drum forestier care ar putea fi preluata la Compania de Drumuri si sa fie facuta o posibila ruta de ocolire. Poate fi preluata in administrarea Companiei de Drumuri. Trebuie vazut si impactul asupra mediului. Nu stiu cand se va putea circula pe acest drum, este o gandire, a fost identificata aceasta solutie care a intrat intr-un studiu", a subliniat premierul.Duminica, premierul Ludovic Orban a sustinut ca autostrazile Comarnic-Brasov si Sibiu-Pitesti pot fi realizate in 5 ani, daca PNL ramane la guvernare Seful liberalilor si liderul Guvernului a mentionat ca prima ar trebui finantata de la buget si nu in parteneriat public-privat (PPP).