Ce zic seful CNAIR si ministrul Transporturilor despre protestul de 15 minute

Cuc: Inteleg problema, trebuie sa acceleram

Ziare.

com

Intrebat, miercuri, de presa, la Campia Turzii, pe santierul Autostrazii Transilvania, despre protestul de 15 minute, Narcis Neaga a declarat ca mesajul l-a receptionat atat personal, cat si impreuna cu colegii din CNAIR."Este clar un semnal de alarma pe care l-am receptionat si personal si impreuna cu colegii din companie. Chiar tinem cont de acest protest in sensul ca incercam si suntem convinsi ca vom merge spre imbunatatirea performantelor companiei", a spus Neaga.Intrebat, de asemenea, daca vorbeste despre o restructurare a CNAIR, Neaga a raspuns afirmativ, precizand ca nu este vorba despre concedieri, ci despre o eficientizare a companiei."Reorganizarea a inceput din 2014, compania s-a reorganizat, s-a restructurat. Si noi ne confruntam cu o criza de forta de munca, de profesionisti in ceea ce priveste analiza contractelor, managementul de contract. Asa cum se resimte in toata Romania o criza a fortei de munca, si noi ne confruntam cu aceasta criza.Deci nu spunem ca acest protest a fost momentul zero, dar nu ti-e totuna cand vezi un asemenea impact si chiar ne-a atins si pe noi", a subliniat seful CNAIR.Si ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a spus ca a inteles clar mesajul protestului, promitand ca in acest mandat va fi o prezenta mai activa pe santiere, astfel incat sa fie concretizate cat mai multe lucrari.Razvan Cuc a declarat ca a discutat cu seful CNAIR, cu secretarii de stat din Ministerul Transporturilor si cu colegii din alte ministere pentru deblocarea problemelor administrative, in obtinerea avizelor cat mai repede pe hotararile de Guvern privind exproprierile."Eu am inteles mesajul foarte clar si cred ca toti romanii au inteles mesajul. Tocmai de asta o sa vedeti ca in acest mandat voi fi o prezenta foarte activa pe santiere si cand va fi vorba de implementarea proiectelor.Am discutat cu domnul Neaga si cu secretarii de stat din minister si cu colegii din alte ministere sa ne ajute in deblocarea problemelor administrative, in obtinerea avizelor cat mai repede pe hotararile de Guvern pentru exproprieri.Inteleg problema, sunt in asentimentul tuturor ca trebuie sa acceleram. Daca in primul mandat al meu am lansat proiecte de 3 miliarde de euro, in acest mandat imi doresc sa avem poate si mai multe proiecte lansate dar, in acelasi timp sa avem concretizati cat mai multi kilometri de autostrada, vorbesc stadiul fizic implementat", a spus Cuc.Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si seful CNAIR, Narcis Neaga, au vizitat, miercuri, lucrarile la loturile din Autostrada Transilvania Iernut - Chetani si Chetani - Campia Turzii.Cuc a apreciat ca stadiul fizic al lucrarilor este "acceptabil".Amintim ca omul de afaceri Stefan Mandachi , din Suceava, a construit primul si singurul metru de autostrada din Moldova si ii provoaca pe romani sa se alature protestului lui: sa opreasca activitatea in 15 martie, la ora 15:00, timp de 15 minute. Acestuia i s-au alaturat mai multe firme si persoane publice.