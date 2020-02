Cel mai lung tunel din Romania va fi scos la licitatie in luna mai

Ziare.

com

Potrivit precizarilor facute, sambata, de ministrul Transporturilor, Lucian Bode, indicatorii tehnico-economici privind aceasta investitie au fost reaprobati, iar documentatia pentru demararea procedurii de atribuire este in curs de elaborare, urmand a fi transmisa spre validare catre Agentia Nationala pentru Achizitii Publice."Noi estimam ca pana undeva in aprilie sa finalizam (...) si sa fim in situatia in care in luna mai sa urcam in SICAP, pentru licitatie - proiectare si executie, tunelul Meses", a precizat Lucian Bode, intr-o conferinta de presa.La randul sau, directorul Companiei Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Florin Scarlat, a subliniat ca tunelul respectiv este un obiectiv de investitii special, pentru care s-a cerut asistenta din partea unor experti straini."Fiind o lucrare de investitie cu un specific aparte, (...) a necesitat inclusiv asistenta din partea unor experti de la o firma internationala renumita pentru a pune la punct documentatia, pentru ca necesita in primul rand o lucrare de baza acele tunele. Necesita un sistem de monitorizare a traficului in acest tunel. Sunt niste experiente pe care alte state le au. Din pacate, noi acum suntem in faza pionieratului si am apelat la aceasta experienta pentru a genera o documentatie matura si cu toate elementele tehnice, pentru a o putea scoate la licitatie", a precizat Florin Scarlat.Acesta a adaugat ca tunelul va avea doua galerii, cu o lungime de 2.890 de metri, fiind cel mai lung tunel proiectat din Romania.Valoarea estimata a proiectului este de 1,28 miliarde de lei.