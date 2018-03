CNAIR este pregatita sa cheltuie peste 71 milioane lei pentru reparatii pe un tronson din Autostrada Soarelui

Ziare.

com

Contractul are o valoare de pana la 71,1 milioane lei, fara TVA, pentru doi ani, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).Acordul cadrul vizeaza "lucrari de reparatii sistem rutier A2 Tronson km 64+500-96+000 Lehliu-Drajna-Calea 1 si 2".Valoarea maxima a acordului cadru este 71,1 milioane lei, fara TVA, iar valoarea minima este 2,94 milioane lei, fara TVA.Locul principal de executare este Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Constanta, iar perioada de garantie a lucrarilor este de 60 luni."Ofertantul declarat castigator va constitui o garantie de buna executie a contractului, in original, in cuantum de 10% din valoarea contractului subsecvent, fara TVA, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica", se arata in anunt.Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 19 aprilie.Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 20 aprilie. Data limita de evaluare a ofertelor este 17 august.