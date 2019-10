CNAIR spune ca Lotul 1 al Autostrazii Sebes Turda ar putea fi deschis circulatiei la sfarsitul anului

Ziare.

"Stadiul fizic al lucrarilor pentru obiectivul "Autostrada Sebes Turda, Lot 1" era in decembrie 2018 de 61%, iar in prezent, progresul fizic a ajuns la 78,6%. Avand in vedere ca lucrarile ramase de executat nu afecteaza partea carosabila, exista posibilitatea ca in functie de conditiile meteorologice, acest sector de autostrada sa fie deschis circulatiei la sfarsitul acestui an", se arata intr-un comunicat al CNAIR.De asemenea, autostrada Brasov - Tg.Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 3C: Suplacu de Barcau-Bors, Subsectiunea 3C3: Biharia-Bors, km 59+100- 64+450 a pornit de la stadiul fizic de 2,01% in luna aprilie, iar in prezent, stadiul este de 49,06%. Pe Sectiunea 2A: Ogra-Campia Turzii, lotul 2, Iernut-Chetani, stadiul fizic este de 80,47%, fata de 64,99% in luna aprilie 2019.Potrivit sursei citate, o evolutie semnificativa au inregistrat si lucrarile la VO Bacau, care au inceput in martie 2019 si in prezent au atins un stadiu fizic de 38%.