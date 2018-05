Comisia Europeana da 265 de milioane de euro pentru autostrada care va lega Budapesta de granita cu Romania

Ziare.

com

Prin legarea celor doua state membre, acest nou proiect al politicii de coeziune va sprijini economiile locale si regionale si va promova turismul, se arata intr-un comunicat al forului comunitar."Ungurii si romanii vor fi primii beneficiari ai proiectului, avand o legatura mai rapida si mai sigura de la Budapesta la Bucuresti.Dar in ultima instanta toti europenii si economia europeana ca intreg vor beneficia de pe urma unei conectivitati mai bune in regiune si de efectele ei pozitive asupra comertului, turismului si cresterii economice", a declarat comisarul pentru politica regionala, Corina Cretu.Proiectul vizeaza construirea unei autostrazi intre orasele Berettyoujfalu si Nagykereki, ultima sectiune care lipseste pentru o conectare unitara la granita Romaniei.Punctul sau de pornire este la jonctiunea cu autostrada M35 Debrecen-Berettyoujfalu, aflata in prezent in constructie.