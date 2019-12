Consilier al ministrului Transporturilor: Documentatia pentru autostrada Iasi-Targu Mures putea fi gata inca din 2018

Ziare.

El a explicat ca in urmatoarele doua luni, in cazul tronsonului Targu Neamt-Iasi-Ungheni, se va renunta la varianta parteneriatului public-privat, iar acest segment va trece de la Comisia de Prognoza la Ministerul Transporturilor."In paralel putem depune cererea de finantare pentru obtinerea banilor europeni, astfel ca din 2022 sa inceapa executia. Putem spune ca in prezent este un proiect blocat, pentru ca sunt multe ite care trebuie descalcite. Puteam sa avem intreaga documentatie gata inca din 2018 daca fosta guvernare ar fi avut vointa necesara", a afirmat Catain Urtoi.El a spus ca situatia cea mai grea este pe traseul autostrazii care trece prin judetul Iasi, pentru ca exista un subtronson de 18 kilometri, intre Letcani si Vanatori, cu doua caiete de sarcini si doua licitatii."Si-au dat seama ca se suprapun abia cand s-au cerut avizele de mediu. Acolo s-a blocat, dar e hazliu ce s-a intamplat. Am discutat zilele astea cu oameni din CNAIR sI imi spuneau ca nu au stiut de ce sa se apuce, pentru ca in fiecare zi tot se schimba cate ceva", a explicat Catalin Urtoi.Intrebat cine este vinovat de incurcatura creata, consilierul ministrului Transporturilor a spus ca "este vorba si de CNAIR, dar si de cei care au avut decizia politica".La randul sau, presedintele Comisiei pentru Transporturi din Camera Deputatilor, liberalul Marius Bodea, a declarat, in aceeasi conferinta de presa, ca lumea s-a saturat sa tot astepte hartii si documente pe subiectul autostrazii, el adaugand ca "au inceput sa intample lucruri concrete"."PSD spunea ca a deblocat autostrada, dar in realitate a pus un mare lacat pe ea. Nu suntem noi cu lopetile sI roabele pe santier, dar trebuie sa fim atenti cum facem documentatia. Daca se face stramb, atunci proiectul nu are nicio sansa. Suntem satui noi, cei din Moldova, sa fim oaia neagra la alocari bugetare, suntem satui sa vedem ca ramanem cu cel mai mic PIB si ca sansele dezvoltarii regiunii sunt impinse catre un orizont tot mai indepartat. Pentru 2020 vor exista in buget 3,3 milioane de euro pentru ceea ce exista in desfasurare pe acest proiect. Autostrazile Sibiu-Pitesti si Iasi-Targu Mures raman proritati ale guvernului liberal", a spus Marius Bodea.Presedintele Comisiei de Transporturi i-a acuzat pe cei din CNAIR ca nu s-au dus niciodata pe teren, pe traseul viitoarei autostrazi, sa vada daca proiectantul a facut foraje si daca lucrurile sunt in ordine."Vom merge noi in vizita, peste tot unde pot sa apara complicatii. Ii vom vizita si pe sefii de consilii judetene la inceputul anului viitor, din judetele pe unde trece autostrada, pentru a nu da autorizatii de construire, astfel incat sa ne trezim apoi ca trebuie facute exproprieri. Avem o sansa uriasa sa facem acest proiect, exista vointa politica necesara, n-avem voie sa ratam acest obiectiv", a precizat liberalul Marius Bodea.