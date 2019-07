Cuc e multumit de cum se lucreaza la centura Bacaului: Ar putea fi finalizata inainte de termen

Ziare.

Razvan Cuc si directorul general CNAIR, Narcis Neaga, au verificat, joi, stadiul lucrarilor la varianta ocolitoare a municipiului Bacau, parte a Autostrazii Moldovei.In urma verificarilor la fata locului, ministrul Razvan Cuc a constatat ca datorita mobilizarii antreprenorului, lucrarile avanseaza rapid fapt ce va contribui la finalizarea acestora inainte de termenul contractual."Perioada de proiectare trebuia sa se termine pe 24 iulie. Iata ca noi astazi avem stadiu fizic de executie de 30%. Am spus tot timpul ca vom grabi procedura de implementare a obiectivelor de investitii. La fel s-a intamplat si la Drumul Expres Craiova-Pitesti unde tot acest antreprenor roman are lotul 2 - am fost saptamana aceasta si am decis ca vom ataca in prima faza centura de la Bals - a devansat termenul de proiectare cu sase luni.Daca cineva vrea intr-adevar, se poate. Acest lucru este de felicitat. Imi amintesc ca pe 15 martie cand am fost aici, dupa ce am plecat de pe santier, toata lumea a vuit in presa ca si-a luat Umbrarescu utilajele si a plecat. Iata ca cei care atunci tipau si spuneau ca s-a facut doar de fatada si ca de fapt nu se munceste, pot sa vina ei acum si sa spuna daca se munceste sau nu!", a precizat Ministrul Razvan Cuc, intr-un comunicat.